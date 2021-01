Salzburgs Impfplan muss flexibel sein

Salzburg hat seit zwei Wochen seine eigene Strategie wer, wann bei den Impfungen an die Reihe kommt. Dabei hält sich das Land an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums. Wie berichtet, kommen nach den Seniorenheimen und Spitälern als nächstes sämtliche niedergelassenen Ärzte samt Personal, anschließend alle über 80- und schließlich die über 65-Jährigen an die Reihe. Dieser Plan könnte aber jetzt durcheinander gebracht werden. Denn noch immer weiß niemand so genau, ober der bald zugelassene und Impfstoff von AstraZeneca auch Menschen über 65 Jahren verabreicht werden darf. „Dann müssten wir den Plan adaptieren“, heißt aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer.