Das jüdische Erbe von Eisenstadt

Von den etwa 450 Eisenstädter Juden ermordeten die Nazis rund ein Drittel, den übrigen gelang die Flucht. Am heutigen „Tag der Shoa“ wird der Opfer gedacht. In Eisenstadt erinnern nur noch die zwei Friedhöfe sowie einige Gebäude im einstigen jüdischen Viertel und ein Museum, in dem sich die älteste noch geweihte Synagoge Österreichs befindet, an diesen Teil der burgenländischen Geschichte.