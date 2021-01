eBundesliga: Die Ergebnisse der 3. Runde

RZ Pellets WAC - spusu SKN St. Pölten

spusu SKN St. Pölten schafft zwar das Kunststück dem RZ Pellets WAC in drei Spielen 6 Tore zu schießen - eines mehr als die defensivstarken Kärntner in allen sechs Spielen davor kassierten! Aber was hilft es, wenn der WAC seinerseits zwölf Mal trifft und mit drei Siegen in drei Spielen ganz klar die Oberhand behält? Spajic schlägt Prosser 2:1, Iber seinerseits Muratovic 4:1 und Sebastian Galic Furkan Cengiz in einem wahren Torspektakel 6:4. Damit überholt der WAC in der Tabelle die Austria und liegt auf Platz 2. St. Pölten fällt von 8 auf 9 zurück. Und Kevin Iber ist mit 9 Punkten aus drei Spielen noch immer ohne Punkteverlust.