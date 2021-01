Christoph Baumgartner: Der Shootingstar

Einen Schuss mit der Ferse übernommen, dem Kölner Keeper keine Chance gelassen - so traf Christoph Baumgartner sehenswert zum 2:0 bei Hoffenheims 3:0-Heimsieg gegen die Geißböcke.Klar, dass der 21-jährige Teamspieler wieder in aller Munde war. „Der Schuss war nicht ganz so platziert. Ich wollte den Ball einfach noch mit der Hacke ins Tor lenken“, blieb der Jungstar fast sachlich - wohl auch, weil er vor einem Jahr schon gegen Bremen mit der Ferse getroffen und es damit in die ARD-Auswahl zum Tor des Monats geschafft hatte. „Richtig geil“ ...