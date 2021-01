Schießerei auf offener Straße endete fast tödlich

Es waren Szenen wie in einem US-Film, die sich Anfang Juli in der Grazer Neuholdaugasse abspielten: Sechs Mal schoss ein Kosovare (31) im Streit auf ein paar Männer, zwei Unbeteiligte wurden durch Splitter leicht verletzt. Notwehr, sagt der Angeklagte beim Mordversuch-Prozess, der am Montag startete. Am Dienstag soll es ein Urteil geben.