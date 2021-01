„Demonstranten mit Messern und Molotov-Cocktails“

Das Infektionsgeschehen, die verschärften Lockdown-Regeln und die Proteste in den Niederlanden - das sind unsere Themen am Montag, den 25. Jänner, bei Ihren krone.tv-News mit Damita Pressl. Zu Gast im Videointerview ist Mira van Egmond, eine Österreicherin, die in Nimwegen studiert und die die Geschehnisse vor Ort miterlebt.