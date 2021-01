Kammer-Wahl: Bauernbund setzte sich wieder durch

„Der größte Verlierer am heutigen Tag sind die Demokratie und die Bauern. Wenn von zehn Landwirten nur drei von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, stellt sich die Frage, welche Legitimität und Akzeptanz die Landwirtschaftskammer hat. Schuld daran ist die ÖVP, weil sie am Wahltermin während des Lockdowns festgehalten hat und viele Bauern überdies offensichtlich kein Vertrauen mehr in den politischen Arm ihrer Interessensvertretung haben“, so FP-Hermann