Bergrettung: Notärzte sind derzeit oft gefordert

Doppelt bewährt hat sich der Ärztepool der Tiroler Bergrettung in dieser Woche. Bei einem schweren Rodelunglück in Wattens und einem Skitourenunfall in Hochoetz wurden Notärzte aus dem Pool mitalarmiert. Rund 30 Ärztinnen und Ärzte umfasst die in vier Regionen unterteilte, österreichweit einzigartige Einheit.