Tierschutz-Volksbegehren: 300.000 Unterschriften

Er wolle eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln erreichen, so Anschober, dazu wolle man den EU-Rechtsrahmen „zu hundert Prozent ausschöpfen“. Der Konsument solle wissen, ob Produkte wirklich aus der Region kommen - „und zwar tatsächlich und nicht nur am Etikett“. Auch brauche es Verbesserungen bei Tiertransporten, vor allem bei den Langtransporten und in der Schweinezucht.