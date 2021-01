2020 starben 261 Menschen in Österreichs Bergen

Der Anteil der Unverletzten liegt in den vergangenen Jahren und im Berichtsjahr bei 32 Prozent aller registrierten Notrufe. Alpine Notrufe werden nicht nur bei Unfällen mit Toten und Verletzten abgesetzt, sondern auch von unverletzten Personen, die sich in einer misslichen Lage befinden. Dazu gehören Personen, die mit den Begebenheiten einer Tour und den Verhältnissen überfordert sind oder sich selbst überschätzt haben und in der Folge in eine alpine Notlage geraten.