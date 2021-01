Bauern senden „Brieftauben“ für Wahl am Sonntag

Am Sonntag ist in Oberösterreich Landwirtschaftskammerwahl. Im Lockdown erfolgt sie hauptsächlich per Briefwahl. Da sind Bäuerinnen und Bauern sowie die land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzer - insgesamt etwa 130.000 Wahlberechtigte - aufgerufen, über die Verteilung der 35 Sitze in der Kammervollversammlung sowie in den 424 Ortsbauernausschüssen zu entscheiden.