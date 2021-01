Linzer Künstlerin holt Kannibalen vor Linse

Der Grundstein für die Filmbegeisterung wurde bei Selina Sondermann, die schon mit zwölf ihr erstes Theaterstück schrieb, in der Linz International School Auhof gelegt, wo sie bei einem Filmprojekt dabei war. Nach der Matura ging es zur Filmausbildung nach London und New York, mittlerweile lebt die 28-Jährige in Berlin, wo sie am Drehbuch für ihren ersten Langfilm arbeitet: „Wie schon bei meinem Kurzfilm ,Anthropophilie‘ wird es um einvernehmlichen Kannibalismus gehen.“ Das Thema interessiert sie seit dem Kriminalfall Armin Meiwes, der in Deutschland erfolgreich Menschen suchte, die sich von ihm essen lassen würden: „Mich faszinieren einfach Geschichten, über die nicht gesprochen wird, Schicksale, die nicht genug Gehör finden.“