„Endlos-Sitzungen“ am Landtag stehen auf Prüfstand

Gleich fünf Dringliche Anfragen, dazu 29 „normale“ Tagesordnungspunkte: Die Landtagsabgeordneten brauchten am Dienstag wieder viel Sitzfleisch. Erst um 0.18 Uhr endete die Sitzung. Im Hintergrund gibt es seit einiger Zeit Überlegungen, den Ablauf zu straffen - gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Freiwillig haben die Fraktionen eine Redezeitverkürzung von zehn auf fünf Minuten bei der regulären Tagesordnung vereinbart. Weitere Maßnahmen sind ein heikles Thema, weil die Regierung sich rasch den Vorwurf einhandeln könnte, die Opposition in ihren Befragungsrechten zu beschneiden.