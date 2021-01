Steirer-Duell: „Ich weiß, wie Schoppi tickt!“

Der Zufall will es, dass Hartberg wie letztes Jahr in Wolfsberg die Frühjahrssaison in Angriff nimmt. Drei Punkte Rückstand hat Schopp mit seiner Truppe auf den WAC und einen Top-6-Platz. Alles noch möglich also. „Mit Hartberg kann man nicht den Anspruch haben, immer die Meisterrunde zu erreichen. Keiner darf enttäuscht sein, wenn’s nicht klappt. Was wir allerdings sehr wohl können, ist alles daranzusetzen, dieses Ziel zu schaffen“, sagt Schopp und ergänzt: „Dafür müssen wir aber anfangen zu überraschen.“



Lob für Hartberg

Ein Dreier gegen Kumpel „Ferdl“ wäre gleich so eine Überraschung. „Hartberg ist qualitativ stärker als noch im Herbst, ich hab sie beobachten lassen. Aber ich weiß sowieso, wie der ’Schoppi’ tickt“, schmunzelt Feldhofer. „Da pflichte ich dem ’Ferdl’ bei. Sind alle fit, können wir ein gutes Team auf den Platz kriegen“, meint der TSV-Coach, der im Herbst nie den kompletten Kader zur Verfügung hatte. Jetzt schon, nur Langzeitpatient Lema fehlt noch. Dazu hat Hartberg mit Schmerböck eine neue Rakete.