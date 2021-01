Wasserwerfer ist keine Option

200 Teilnehmer in Bruck an der Leitha, mehrere hundert Protestierende in St. Pölten sowie wohl Dutzende Demonstranten in Amstetten, Mank, Pressbaum, Ruprechtshofen und Horn. Die Landespolizeidirektion ist für das kommende Wochenende wieder einmal „ausgebucht“. Eine Vielzahl an Polizisten stehen bei den angemeldeten Corona-Demos im Land als Schutz für Teilnehmer und Passanten im Einsatz. Die Pläne dafür wurden am Freitag extra noch einmal adaptiert, im Fokus steht ganz klar die Gewalteskalation. „Die Kollegen sind dazu angehalten, genau zu kontrollieren, aber trotzdem keine Gewaltspirale zuzulassen“, heißt es aus der Landespolizeidirektion.