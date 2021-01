Eltern bekommen kurzzeitig Geld zurück

Wer sein Kind zuhause betreut und nicht in den Kindergarten schickt, soll von den Gebühren befreit werden. Allerdings nur in den vier Wochen von 25. Jänner bis Ende Februar. Dies gilt auch für privaten Einrichtungen und die Tageseltern. Laut Neos-Landesrätin Andrea Klambauer gelte es, die Betreuungszahlen zu reduzieren – Salzburgs Kindergärten sind aktuell zu zwei Drittel belegt. „Nur wer keine andere Möglichkeit hat, bringt sein Kind in die Betreuung“, so Klambauers Appell.