Julian Nagelsmann: „Keine Pistole auf der Brust“

Immerhin hat Leipzig noch 17 Möglichkeiten, Boden gutzumachen. Die Weichen werden bereits in der Anfangsphase der Rückrunde gestellt. Nach der Partie in Mainz kommt Leverkusen zum Top-Spiel, Ende Februar tritt Gladbach in Leipzig an. Einen Hausaufgabenzettel für die Mannschaft gibt es auch. „Wir müssen unsere Leistung konstant abrufen. Wir haben oft gute Phasen, aber auch ab und an wieder Leerläufe. Daran müssen wir ansetzen“, sagte Kapitän Marcel Sabitzer.