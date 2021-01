Wie marode ist das„Wave“? Gutachter ist am Zug

Sehr gute Belegung

Abseits von Lockdown und Zahlen-Horror ist das Sportbecken im Wave fast durchgehend belegt. An 222 Vormittagen pro Jahr tummelten sich dort Schüler, auch für Senioren ist das Bad ein beliebter Treff. Allein der Schwimmclub Wörgl verweist in normalen Zeiten im Schnitt auf 120 Kinder und 30 Erwachsene, die dreimal wöchentlich dort sind. Dazu kommen Triathleten und Wasserrettung, die ohne Wasserwelt in weitem Umkreis „im Trockenen“ sitzen würden. Eher erstaunlich mutet es daher an, dass erst vorgestern Dienstag der erste (!) offizielle Gesprächstermin von BM Hedi Wechner und zwei Geschäftsführern mit dem Land stattfand.