Schladminger Hexenkessel wird zur „Ruhezone“

Wenige Tage vor dem Start des prestigeträchtigsten Slaloms der Welt am Dienstag erinnert nicht viel an die bevorstehende Show von Manuel Feller, Marco Schwarz & Co. Ohne Urlauber wirkt Schladming aktuell fast wie ausgestorben. Dort, wo sonst in Tagen wie diesen eifrig an der Weltcupmeile gebastelt wird oder die Tribünen im Zielstadion den letzten Schliff bekommen, sieht man nur ein paar Tagesgäste oder Einheimische, die mit ihren Skiern in Richtung Gondel stapfen.