Motor stotterte, aber der Totalschaden blieb aus

Derzeit keine Kurzarbeit nötig

„Aktuell haben wir in Graz keine Kurzarbeit mehr“, berichtet Klein, auch viele der befristeten Arbeitskräfte seien zurück. Wo möglich, sind die Mitarbeiter im Homeoffice, in der Produktion würde regelmäßig getestet: „Es kam wegen Corona zu keinen Produktionsausfällen“, sagt er. Auch die Auswirkungen des Brexit hielten sich in Grenzen.