Emotionale Debatte um vorverlegte Semesterferien

„Pandemie ist kein Kindergeburtstag“

In der hitzig diskutierten Frage der Betreuung meldete sich auch der sechsfache Vater Andreas Kinsky (ÖVP) emotional zu Wort. Er berichtete von seinem ältesten Sohn, der ein Auslandsjahr in Irland verbringt und derzeit nicht heim könne. Die Ferienverschiebung sei „lästig“, aber die „Pandemie ist kein Kindergeburtstag“. Die Betreuung in den Ferien werde sichergestellt, Experten arbeiten gerade an einem Konzept.