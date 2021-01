Phil Spector hinterlässt 50 Millionen Dollar Erbe

Sohn starb an Leukämie

Bruder Donte hatte später in einem Interview geschworen, dass sein Vater seine kleinen Brüder „wie Zirkustiere“ in ein Zimmer gesperrt und sie nur zu seinem eigenen Vergnügen herausgelassen habe. Wo die drei Söhne heute leben, ist nicht bekannt. Spector bekam 1986 einen Zwillingssohn und Tochter mit einer Freundin namens Janis Zavala. Sohn Philip Spector Jr. starb 1991 im Alter von fünf Jahren an Leukämie. Tochter Nicole (34) ist eine freie Journalistin und lebt in New York.