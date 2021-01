Virtuelle Vorbereitung: Hebamme schult nun online

100 Euro pro Kurs

Auch am 6. und 7. Februar, am 6. und 7. März sowie am 10. und 11. April werden solcherart Online-Wochenendseminare stattfinden. An Samstagen jeweils von 9 bis 16.30 Uhr, an Sonntagen von 9 bis 13 Uhr. Die Kosten sind mit 100 Euro überschaubar. „Die Kurse wurden von mir speziell auf das Krankenhaus Braunau maßgeschneidert, wo ich unter anderem tätig bin“, erklärt die Hebamme.