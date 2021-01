Christian Baha: Breaking the News zu Twitter

Jetzt wissen wir also, wo sie sich informiert, Angela Merkel, wenn sie nicht gerade Lockdown-Pläne schmiedet, die am Ende sogar noch dem Osterhasen die Arbeit erschweren werden. Ganz offensichtlich bei Breaking the News, auf meiner News App, wo ich bereits vor acht Tagen meine Zweifel über den mehr als zweifelhaften Twitter-Bann angemeldet hatte, der über Noch-US-Präsident Donald Trump verhängt wurde.