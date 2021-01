So punkten Kärntens Parteien im Online-Wahlkampf

Die Stärken vieler Parteien sind Hausbesuche und lange Gespräche. Das geht heuer alles nicht. Diesmal läuft ein Online-Wahlkampf. Die Parteien setzen auf Facebook, Instagram und Twitter. Man geht zwar von Tür zu Tür, läutet aber nicht mehr an. In den „Goodie-Bags“, also den Überraschungssackerln, können Spitzenkandidaten ihre kleinen Geschenke zurücklassen. Viele Parteien rufen die Wähler auch an, plaudern am Telefon.