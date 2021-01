Pfizer verschiebt auch Lieferungen nach Österreich

Zunächst für Dienstag angekündigt, könnte die 100.000er-Marke bei den Corona-Impfungen in Österreich bereits am Sonntag erreicht werden. Am Freitagabend lag die Impfzahl laut Gesundheitsministerium bei rund 85.000, auch am Wochenende werde geimpft. Die von Biontech/Pfizer am Freitag angekündigten Lieferschwierigkeiten betreffen unterdessen auch Österreich - so werden 40 Prozent von für kommende Woche geplanten 61.000 Dosen erst im Februar geliefert. Die Gesamtmenge bleibe aber unverändert, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums am Samstagnachmittag.