17 Millionen Euro für neue Landepiste in Innsbruck

Der bestehende Unterbau der Start- und Landebahn am Flughafen Innsbruck stammt aus den Jahren 1950 bis 1960. Zwar wurden alle zehn bis 15 Jahre neue, dünne Asphaltschichten aufgetragen, doch diese oberen Schichten der Piste sind nun in einem schlechten Zustand. „Die Generalsanierung der Piste ist eine dringend nötige Infrastrukturmaßnahme, aber auch eine Investition in die Zukunft“, betont Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta.