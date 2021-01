Gabalier: „Lasse mich als Allererster impfen“

Eigentlich war Andreas Gabalier am Freitag in seiner geliebten Steiermark auf einer Skitour unterwegs. Und eigentlich wollte er sein Mobiltelefon einfach mal im Kasterl daheim liegen lassen. Doch zu Hause angekommen, sah er die Katastrophe, „Mich hat Gott und die Welt, der Kanzler und was weiß ich noch wer angerufen“, sagt Gabalier, der ADABEI gerne Rede und Antwort stand.