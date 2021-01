„Corona-Härtefonds“ hilft mit 500-Euro-Zuschuss

Im Landhaus spricht man schon von einer „neuen Allianz“ zwischen LH Thomas Stelzer (ÖVP) und AK-Präsident Johann Kalliauer (SPÖ). Nach der „Zukunftsstiftung“ für den Wiedereinstieg in einen Job rufen sie nun einen „Corona-Härtefonds“ aus, der Arbeitnehmern in finanzieller Not mit bis zu 500 Euro hilft.