Profi-Diebe tappen in Falle der Wiener Polizei

Deutschland, Schweiz, Kroatien - in all diesen Ländern hinterließ die bosnische Bande bei Dutzenden Einbrüchen ihre kriminellen Spuren. Ein geplanter Millionen-Coup in einer Wohnung im 2. Wiener Gemeindebezirk wurde den Profi-Verbrechern dank den Ermittlern des Bundeskriminalamtes schlussendlich zum Verhängnis.