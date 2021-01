Lawine abgegangen: Suche in Tiroler Skigebiet

In der Axamer Lizum, einem beliebten Skigebiet in Tirol, ging am Freitag unterhalb einer Piste eine Lawine im freien Gelände ab. 20 Einsatzkräfte der Bergrettung Axams und drei Alpinpolizisten suchten am Boden nach Verschütteten, in der Luft waren der Polizeihubschrauber Libelle und der Rettungshubschrauber Christophorus 1 unterwegs.