Winslet über Nacktszene mit 43: „Gut angefühlt“

Mit 43 Jahren wieder nackt vor der Kamera

Probleme habe sie mit den Nacktszenen schließlich nicht gehabt. „Für mich in dem Alter, in dem ich jetzt bin, fühlte sich das eigentlich ganz gut an“, lachte die mittlerweile 45-Jährige Winslet im Gespräch mit der britischen Zeitung. Sie erinnerte sich, dass sie damals gemeint habe: „Hier bin ich, und drehe eine Nacktszene mit 43 (so alt war ich damals). Wie ist das nur möglich?!?“ Sie sei sich zuvor sicher gewesen, dass sie in Sachen Nacktheit vor der Kamera schon längst „den Hut genommen“ hätte.