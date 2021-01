Covid: Passagierzahlen am Flughafen sind gesunken

Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrtbranche in ganz Europa zum Einsturz gebracht. Regionalflughäfen trifft es besonders hart. Am Airport Klagenfurt sind die Passagierzahlen um 76 Prozent zurückgegangen: Sie sanken von 209.278 auf 49.395. Zwei Drittel dieser Passagiere kamen noch vor dem ersten Lockdown an.