Biden plant 1,9 Billionen Dollar Corona-Hilfen

Der designierte US-Präsident Joe Biden wird einer Zeitung zufolge am Donnerstagabend ein neues Corona-Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar (1.56 Mrd. Euro) vorstellen. Darin enthalten seien weitere Direkthilfen an die US-Bürger zu je 1.400 Dollar, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen.