Covid-Cluster in Seniorenheim mit 21 Betroffenen

Erst vor drei Tagen gab es in einem Altersheim in eigenen mit 63 Betroffenen einen großen Covid-Cluster, die „Krone“ berichtete. In Oberalm sind sieben Mitarbeiter und 14 Bewohner am Virus erkrankt. „Alle Betroffenen haben milde Verläufe und werden vor Ort behandelt. Niemand musste ins Krankenhaus“, heißt es auf Nachfrage bei der Caritas, dem Träger des Hauses. Bekannt wurde der Cluster bereits am 1. Jänner. „Da die Infektionen nach den Feiertagen auftraten, vermute ich, dass die Familienbesuche über Weihnachten der Grund für die Ansteckungen waren. Aber sicher lässt sich das nicht sagen“, so Sprecherin Johanna Koller.