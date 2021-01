Grünes Licht für die Deponie mitten im Ort

Seit 2009 hat sich in Oberösterreich die Ablagerungsmenge von Bauresten beinahe verdreifacht. Die Deponien schießen aber ungleich verteilt aus dem Boden. Während in acht Bezirken keine Halde zu finden ist, stehen in Steyr-Land bald gleich drei davon. Auch der Schuttabladeplatz in Sierning wurde nun genehmigt.