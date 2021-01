Youngster statt Gruber im Weltcup dabei

Die Athleten nutzten die freie Zeit zuletzt zu Hause für Trainingseinheiten am Stützpunkt sowie einen Trainingskurs vergangene Woche auf den WM-Anlagen in Oberstdorf. „Wir sind froh, dass es nach der dreiwöchigen Pause endlich wieder weitergeht. Es kommt nun ein relativ dichtes Programm auf uns zu, mit wöchentlich bis zu drei Wettkämpfen sind die Athleten sehr gefordert. Wir haben in den letzten 3 Wochen in beiden Disziplinen eine gute Basis für die kommenden Wettkämpfe gelegt. Nach den guten Ergebnissen der Tiroler Lamparter und Greiderer erwarte ich mir auch vom Rest des Teams eine Leistungssteigerung“, so Cheftrainer Christoph Eugen.