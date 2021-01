Todeszahlen so hoch wie bei Spanischer Grippe

Mehr als 80.000 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie

Zum Ende des Jahres standen fast die Hälfte aller Todesfälle in den Krankenhäusern von England und Wales in Zusammenhang mit dem Coronavirus. In ganz Großbritannien starben seit Beginn der Pandemie bereits mehr als 80.000 Menschen an oder mit Covid-19, damit gehört das Land zu den am schwersten von der Pandemie getroffenen in Europa.