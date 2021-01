Oma getötet: Nun 19 Jahre Haft und Einweisung

In der Nacht auf den 23. März 2019 schlug und würgte ein mittlerweile 30-Jähriger in Niederösterreich seine im Bett liegende Großmutter. Er fügte ihr mit einem Klapp- und einem Küchenmesser zahlreiche Stiche und Schnitte zu, flüchtete und wurde in der Nacht darauf festgenommen. Für den Mord wurde der Angeklagte am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt - nicht rechtskräftig - diesmal zu 19 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vor Gericht stand der Beschuldigte in der Causa schon zum zweiten Mal.