Bub (6) beim Skifahren am Kreischberg verschollen

Jäger als Retter

In diesem Moment erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass ein Jäger den Buben im sogenannten Lorenzergraben am Straßenrand hockend aufgefunden und zur Talstation gebracht hatte. Er hatte versucht, bei minus zwölf Grad Celsius ins Tal zu kommen, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.