Hier verbringen William und Kate den Lockdown

Romantische Pub-Besuche

Anmer Hall ist Teil des 8000 Hektar großen Sandringham-Landsitzes von Königin Elizabeth II. in der Grafschaft Norfolk im Osten Englands und war ein Hochzeitsgeschenk der Queen an ihren Enkel und dessen Frau. Zum Gebäude, das ganz nach dem Geschmack der Herzogin eingerichtet worden sein soll, mit zehn Schlafzimmern gehören auch ein Pool und ein Tennisplatz. Es heißt, dass William und Kate es lieben, sich ab und zu in den örtlichen Pubs der Gegend zu Rendezvous zu treffen und mit den drei Kindern Ausflüge in der Umgebung zu machen. Was derzeit wegen des bereits dritten Lockdowns natürlich nicht möglich ist.