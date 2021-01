Festnahme bei Demo: Steirer klagt über Brutalität

Im Reflex habe er sich gewehrt. „Als ich dann am Boden lag, hörte ich nur noch einen Beamten sagen, dass er mir meine Arme, wenn ich sie nicht hinter den Rücken gebe, brechen wird, was meine Panikattacke weiter verschlimmerte. Hilferufe meinerseits, dass ich keine Luft bekomme, wurden schlicht ignoriert.“ Verletzt sei er aber „bis auf Schmerzen in der Schulter und einige Kratzer und blaue Flecken zum Glück nicht".