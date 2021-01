Brüder (7, 10) prallten mit Bob gegen Autoheck

Am Sonntagnachmittag fuhr das Geschwisterpaar aus der Stadt Salzburg gemeinsam auf einem Plastik-Bob am Zinken in Bad Dürnberg einen steilen Hang abwärts. Dabei wurden die Buben offenbar viel zu schnell und hatten das Gefährt nicht mehr unter Kontrolle, sodass sie am Parkplatz der Zinkenlifte landeten. Dabei geschah das Unglück: Der Bob prallte gegen das Heck eines geparkten Autos. Der Lenker eilte den schwer verletzten Buben sofort zu Hilfe.