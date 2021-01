Familie trauert: Hund „Maya“ von Jäger erschossen

„Dann haben wir eine Schuss gehört“

Am Dreikönigstag allerdings wurde es zum Todesurteil für den herzigen Beagle. Der Besitzer schildert den Vorfall so, dass er und seine Frau in der Dunkelheit mit dem Hund unterwegs waren und ein Jäger das Tier angelockt hätte, mit einer Futterbox neben dem Hochsitz. „Dann haben wir nur einen Schuss gehört, verzweifelt nach ,Maya‘ gepfiffen und gesucht und sie dann sterbend gefunden. Und der Jäger stand daneben und hat gesagt: ,Ich hab euren Hund erschossen.‘ Wir haben sofort die Polizei geholt.“