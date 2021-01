Österreich-Premiere: Maturaball wandert ins Netz

Zwei Drehtage

Seit Oktober haben sie an dem Konzept gefeilt und mit einem professionellen Kamerateam an zwei Drehtagen einen 90-minütigen Film gestaltet, der alle klassischen Elemente eines Maturaballs enthält: „Polonaise, Ansprachen der Klassenvorstände, Vorstellung der Schüler und eine Mitternachtseinlage“ zählen Madleen Neuwirth und Michael Janisch auf, die an der Gestaltung federführend beteiligt waren. Sogar einige „Gastauftritte von Promis“ stellen sie ihren virtuellen Ballgästen in Aussicht.