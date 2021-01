100 km/h zu schnell: Raser flüchtete vor Polizei

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend im Tiroler Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) ab: Ein 18-jähriger Motorradfahrer, der mit einem Kollegen (19) eine rasante Spritztour machte, wurde von der Polizei „geblitzt“. Doch anstatt anzuhalten, gab der Lenker Gas und ergriff in einer 60er-Zone mit fast 160 km/h die Flucht. Diese endete jedoch abrupt in einer Sackgasse …