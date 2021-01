Bildung wird noch digitaler

Die Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch über die Plattform „fit4future“ wird diesen Sommer nicht nur digital stattfinden, sondern erstmals in Form eines Lerncamps. Bei dem Projekt werden Schüler von Studierenden der Pädagogischen Hochschule beim Lernen unterstützt. „Familien ersparen sich dadurch eine teure Nachhilfe und gleichzeitig die Ferienbetreuung“, so Winkler. Rund 2000 Schüler nutzten im Vorjahr das freiwillige Angebot.