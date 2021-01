42-Jährige von Schäferhund angefallen

Wie erst am Dreikönigstag bekannt wurde, kam es am 1. Jänner gegen 11:30 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Grünstein und Hammerstiel im benachbarten Berchtesgadener Land zu einem Vorfall mit Folgen mit einem Schäferhund. Eine 42- jährige Einheimische wurde dabei nicht unerheblich am Unterschenkel verletzt.