Frau (39) rammt Einbrecher Messer in die Schulter

Ein mysteriöser Angreifer ist Dienstagmittag in Wien-Döbling an ein alles andere als wehrloses Opfer geraten: Obwohl der Maskierte, der in ein Einfamilienhaus eingedrungen war, sie mit einer Pistole bedrohte, „stach die 39-Jährige im Reflex mit ihrem Küchenmesser zu und verletzte ihn an der Schulter“, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer am Mittwoch. Bei einer weiteren brutalen Home Invasion in der Brigittenau wurden am Dienstagabend zwei Bewohner verletzt ...