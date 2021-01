Heimunterricht bleibt eine große Herausforderung

Heute ist der letzte Tag der Weihnachtsferien. Am Donnerstag beginnt wieder der Schulalltag - der neue. Distance Learning steht auf dem Stundenplan, zumindest eineinhalb Wochen lang. Es war zunächst unklar, was das Aus für das Freitesten für die Schulen bedeutet. Der Präsenzunterricht sollte ja am 18. Jänner wieder beginnen. Am Montag sagte das Bildungsministerium: Es bleibt dabei.